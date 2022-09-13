США запропонували Польщі допомогу в будівництві атомних електростанцій

Польща планує побудувати АЕС, щоб зменшити викиди вуглецю та поступово відмовитися від використання вугілля.
У понеділок, 12 вересня, Польща отримала пропозицію від Сполучених Штатів щодо співпраці у будівництві атомних енергетичних проектів у країні.
Про це повідомляє Reuters з посиланням на міністерство клімату та довкілля Польщі.
Після зустрічі міністра клімату та довкілля Анни Москви з послом США в Польщі Марком Бжезінським і місцевим представником компанії Westinghouse Electric було оголошено про детальну двосторонню дорожню карту, розроблену для створення шести великомасштабних реакторів на основі американських технологій.
“Це більш, ніж комерційна пропозиція, це результат 18 місяців роботи та мільйонів доларів, витрачених на аналіз та оцінку”, - зазначили у міністерстві.
Польща планує побудувати атомні електростанції, щоб зменшити викиди вуглецю та поступово відмовитися від вугілля, тому шукає партнера для будівництва ядерних потужностей та інвесторів.
Компанія Westinghouse Electric конкурує з південнокорейською державною компанією Korea Hydro Nuclear Power, яка у квітні подала пропозицію побудувати першу в Польщі атомну станцію. Варшава також веде переговори з французькими компаніями щодо проекту.
Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський після зустрічі з прем’єр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким провів нараду щодо енергетичної співпраці з сусідньою країною.
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