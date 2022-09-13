США запропонували Польщі допомогу в будівництві атомних електростанцій

Польща планує побудувати АЕС, щоб зменшити викиди вуглецю та поступово відмовитися від використання вугілля.

У понеділок, 12 вересня, Польща отримала пропозицію від Сполучених Штатів щодо співпраці у будівництві атомних енергетичних проектів у країні.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на міністерство клімату та довкілля Польщі.

Після зустрічі міністра клімату та довкілля Анни Москви з послом США в Польщі Марком Бжезінським і місцевим представником компанії Westinghouse Electric було оголошено про детальну двосторонню дорожню карту, розроблену для створення шести великомасштабних реакторів на основі американських технологій.

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“Це більш, ніж комерційна пропозиція, це результат 18 місяців роботи та мільйонів доларів, витрачених на аналіз та оцінку”, - зазначили у міністерстві.

Польща планує побудувати атомні електростанції, щоб зменшити викиди вуглецю та поступово відмовитися від вугілля, тому шукає партнера для будівництва ядерних потужностей та інвесторів.

Компанія Westinghouse Electric конкурує з південнокорейською державною компанією Korea Hydro Nuclear Power, яка у квітні подала пропозицію побудувати першу в Польщі атомну станцію. Варшава також веде переговори з французькими компаніями щодо проекту.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський після зустрічі з прем’єр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким провів нараду щодо енергетичної співпраці з сусідньою країною.

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