США предложили Польше помощь в строительстве атомных электростанций

Польша планирует построить АЭС, чтобы снизить выбросы углерода и постепенно отказаться от использования угля.

В понедельник, 12 сентября, Польша получила предложение от Соединенных Штатов о сотрудничестве по строительству атомных энергетических проектов в стране.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на министерство климата и окружающей среды Польши.

После встречи министра климата и окружающей среды Анны Москвы с послом США в Польше Марком Бжезинским и местным представителем компании Westinghouse Electric была объявлена подробная двусторонняя дорожная карта, разработанная для создания шести крупномасштабных реакторов на основе американских технологий.

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"Это больше, чем коммерческое предложение, это результат 18 месяцев работы и миллионов долларов, израсходованных на анализ и оценку", — отметили в министерстве.

Польша планирует построить атомные электростанции, чтобы снизить выбросы углерода и постепенно отказаться от угля, поэтому ищет партнера для строительства ядерных мощностей и инвесторов.

Компания Westinghouse Electric конкурирует с южнокорейской государственной компанией Korea Hydro Nuclear Power, которая в апреле предоставила предложение построить первую в Польше атомную станцию. Варшава также ведет переговоры с французскими компаниями по проекту.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский после встречи с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким провел совещание по энергетическому сотрудничеству с соседней страной.

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