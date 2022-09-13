США предложили Польше помощь в строительстве атомных электростанций

Польша планирует построить АЭС, чтобы снизить выбросы углерода и постепенно отказаться от использования угля.
В понедельник, 12 сентября, Польша получила предложение от Соединенных Штатов о сотрудничестве по строительству атомных энергетических проектов в стране.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на министерство климата и окружающей среды Польши.
После встречи министра климата и окружающей среды Анны Москвы с послом США в Польше Марком Бжезинским и местным представителем компании Westinghouse Electric была объявлена подробная двусторонняя дорожная карта, разработанная для создания шести крупномасштабных реакторов на основе американских технологий.
"Это больше, чем коммерческое предложение, это результат 18 месяцев работы и миллионов долларов, израсходованных на анализ и оценку", — отметили в министерстве.
Польша планирует построить атомные электростанции, чтобы снизить выбросы углерода и постепенно отказаться от угля, поэтому ищет партнера для строительства ядерных мощностей и инвесторов.
Компания Westinghouse Electric конкурирует с южнокорейской государственной компанией Korea Hydro Nuclear Power, которая в апреле предоставила предложение построить первую в Польше атомную станцию. Варшава также ведет переговоры с французскими компаниями по проекту.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский после встречи с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким провел совещание по энергетическому сотрудничеству с соседней страной.
Читайте также: