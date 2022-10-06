Курячі яйця за 100 гривень: експерти попереджають про зростання цін

Ще у серпні середня вартість десятка яєць була 28,5 грн. А у вересні у деяких магазинах вони здорожчали на 72% – до 49 грн. І від початку жовтня ціновий тренд не змінився.

Експерти припускають, що до кінця року яйця коштуватимуть близько 100 грн за десяток.

Про це пише РБК-Україна.

Основна причина здорожчання – сезонний фактор, вважає фінансово-економічний оглядач Богдан Слуцький. Протягом осінньо-зимового періоду вартість яєць традиційно зростає, оскільки збільшується попит на них та зменшується пропозиція на ринку.

Крім того, обсяг виробництва яєць почав падати не лише у зв'язку зі зміною сезону, а й із припиненням або значним скороченням діяльності підприємств, які створювали пропозицію на ринку курячих яєць в Україні.

Ще одна причина – дорожчають корми. Від початку серпня через зростання експорту зернових завдяки "зерновій угоді" почав зростати попит на українську агропродукцію на зовнішньому ринку. Зростає вартість зерна на ринку, що у свою чергу збільшує собівартість виробництва яєць і, як наслідок, роздрібні ціни.

Скільки коштуватимуть яйця?

Експерти прогнозують, що яйця можуть зрости в ціні до кінця цього року ще на 15-20%.

Тому середня вартість десятка курячих яєць на кінець року коштуватиме близько 60 гривень. У той же час вартість десятка найвищої категорії курячих яєць може впритул наблизитися до позначки 100 гривень.

Раніше директор Асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко попередив, що вартість курячих яєць за кілька місяців суттєво виросте. Також слід очікувати і на підвищення цін борщового набору та молочних продуктів.

Вв Україні найближчим часом очікується здорожчання продуктів харчування ще на 10-15%. На зростання цін вливають війна, порушення логістичних ланцюгів, ціни на паливно-мастильні матеріали, курс гривні щодо долара.

Нагадаємо, влітку 2022 року річний показник індексу інфляції досяг 20,1%. Водночас найбільше подорожчали сирі продукти, крупи та м'ясо.

Крім того, через війну в українців серйозно знизився дохід. Нацбанк в інфляційному звіті, зокрема, за липень стверджує, що загалом номінальні зарплати 2022 року скоротяться на 12%.

Що буде з цінами на продукти і чи буде дефіцит? | Олексій Дорошенко

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