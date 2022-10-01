В Украине снова подорожают продукты: когда и насколько

По сравнению с прошлым годом цены на некоторые продтовары увеличились в разы, и это еще не предел.

В Украине в ближайшее время ожидается подорожание продуктов питания еще на 10-15%.

Такой прогноз дал заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук, пишет Landlord.

Он пояснил, что на рост цен вливают война, нарушения логистических цепей, цены на горюче-смазочные материалы, курс гривны по отношению к доллару.

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"В ближайшее время из-за принятия Закона об акцизе на топливо где-то в районе 4-5 гривен подорожает бензин и дизтопливо. То есть это будет закладывать основу формирования цен на продукты питания. Не последнюю роль играет и большая инфляция. Мы будем видеть поднятие цен в районе еще 10-15%", – сказал Марчук.

Ранее директор Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко предупредил, что стоимость куриных яиц через несколько месяцев существенно вырастет. Также следует ожидать и повышения цен борщового набора и молочных продуктов.

По словам эксперта, также подорожает молочка и цены будут выше европейских. Он отметил, что дефицита сыров в Украине не будет, а какие-либо проблемы будут решаться путем импорта из Европы.

Впрочем, специалист объясняет, что многие в ценообразовании будут зависеть от курса доллара. Ведь его стоимость имеет значение для производителей и импортеров.

На динамику цен на овощи существенно повлияла война с Россией и, прежде всего, оккупация промышленного центра выращивания овощной продукции — Херсонщины.

По прогнозам Института аграрной экономики, после октября сезонные овощи в Украине подорожают еще на 15-20%, тогда как цены на крупу ожидают сезонные снижения:

рис — до 60-65 грн за кг

гречка — до 70-75 грн за кг

пшенные крупы — до 25-30 грн за кг

манная и ячневая крупы — до 20-25 грн за кг

Цены на гречку могут немного упасть благодаря тому, что в 2022 году площади под посевы этой культуры агропроизводители увеличили в 1,5 раза. В результате собранного урожая вполне хватит для удовлетворения внутренних потребностей страны.

Напомним, летом 2022 года годовой показатель индекса инфляции достиг 20,1%. В то же время больше всего подорожали сырые продукты, крупы и мясо.

Кроме того, из-за войны у украинцев серьезно снизился доход. Нацбанк в инфляционном отчете, в частности, за июль утверждает, что в целом номинальные зарплаты в 2022 году сократятся на 12%.

Что будет с ценами на продукты и будет ли украинцам что есть? | Тарас Высоцкий

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