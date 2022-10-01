Категория
Украина
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В Приморском районе Мариуполя электричество дали всего в два процента домов

Дата публикации
Просмотры
219
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В Приморском районе Мариуполя электричество дали всего в два процента домов

Фото: Associated Press

Российские оккупанты только обещают людям об обещанном улучшении жизни в захваченном Мариуполе.

Так называемые власти Мариуполя отчитались, что в Приморском районе подключили к электроснабжению 168 частных домов. К слову, это за весь период оккупации.

Сообщил советник Мариупольского городского головы Петр Андрющенко.

Впрочем, в Приморском районе города учитывается 9146 частных домов. Лкупанты провели электричество почти в 2% домов.

"Такая же ситуация с водоснабжением. Стоит отметить, что Приморский район частной застройки один из наименее пострадавших от бомбардировок России. Такова она, реальность. А зима — близко", — подчеркнул Андрющенко.

Как сообщалось, российские оккупанты продолжают сносить дома в захваченном Мариуполе. Под снос попала многоэтажка на улице Куприна,3. Оккупанты обнародовали новые списки.

Читайте также:

ВСУ освободили еще одно село вплотную к Лиману - горячая новость из передовой

ВСУ освободили еще одно село вплотную к Лиману - горячая новость из передовой

Похожие темы:

Следующая публикация