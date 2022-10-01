В Приморском районе Мариуполя электричество дали всего в два процента домов

Российские оккупанты только обещают людям об обещанном улучшении жизни в захваченном Мариуполе.
Так называемые власти Мариуполя отчитались, что в Приморском районе подключили к электроснабжению 168 частных домов. К слову, это за весь период оккупации.
Сообщил советник Мариупольского городского головы Петр Андрющенко.
Впрочем, в Приморском районе города учитывается 9146 частных домов. Лкупанты провели электричество почти в 2% домов.
"Такая же ситуация с водоснабжением. Стоит отметить, что Приморский район частной застройки один из наименее пострадавших от бомбардировок России. Такова она, реальность. А зима — близко", — подчеркнул Андрющенко.
Как сообщалось, российские оккупанты продолжают сносить дома в захваченном Мариуполе. Под снос попала многоэтажка на улице Куприна,3. Оккупанты обнародовали новые списки.
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