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Буданов рассказал, что ВСУ снова вернутся в Крым

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Буданов рассказал, что ВСУ снова вернутся в Крым

Фото: Associated Press

Украина снова вернется в Крым.

В этот раз Украина вернется в Крым с оружием, поскольку другого варианта нет.

Об этом глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины сказал в эфире телемарафона на канале "1+1"

"У нас было много оружия и много есть. Я много раз был в Крыму. Это моя такая вторая Родина. Я вырос в Крыму и мы туда вернемся. Совсем скоро. Да, с оружием. Другого варианта не существует", — сказал Буданов.

Напомним, руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов выразил уверенность, что Украине удастся деокировать Крым в конце весны 2023 года.

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