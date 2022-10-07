"Не все будут согласны": Илон Маск сделал заявление по поводу Тайваня

На этот раз заявление известного бизнесмена возникло из-за конфликта Тайваня и КНР.

Илон Маск предложил сделать Тайвань специальным административным районом Китая.

Об этом он заявил в интервью Financial Times.

По словам Маска, спор неизбежен и "будет иметь последствия для очень многих стран и бизнесов".

"Моя рекомендация... определить специальную административную зону для Тайваня, что достаточно приемлемо, но, вероятно, не сделает всех счастливыми. И возможно, думаю, что они могли бы иметь соглашение более мягкое, чем Гонконг", — заявил Маск. .

Напомним, правительство Тайваня сообщило о неоднократных полетах беспилотников Китая вблизи небольших островов, которые он контролирует. В социальных сетях появилось видео, на котором видно, как тайваньские солдаты бросают камни в китайский дрон, пытаясь его отогнать.

Ранее украинские пользователи соцсетей отреагировали на заявления Маска мемами и ироническими сообщениями.

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