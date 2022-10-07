"Не всі погодяться": Ілон Маск зробив чергову пропозицію

Цього разу заява відомого бізнесмена виникла через конфлікт Тайваню та КНР.

Ілон Маск запропонував зробити Тайвань спеціальним адміністративним районом Китаю.

Про це він заявив у інтервʼю Financial Times.

За словами Маска, суперечка є неминучою і "матиме наслідки для дуже багатьох країн та бізнесів".

"Моя рекомендація... визначити спеціальну адміністративну зону для Тайваню, що є досить прийнятним, але, ймовірно, не зробить усіх щасливими. І можливо, гадаю, що вони могли б мати угоду більш м'яку, ніж Гонконг", - заявив Маск.

Нагадаємо, уряд Тайваню повідомив про неодноразові польоти безпілотників Китаю поблизу невеликих островів, які він контролює. У соціальних мережах з’явилося відео, на якому видно, як тайванські солдати кидають каміння в китайський дрон, намагаючись його відігнати.

Раніше українські користувачі соцмереж відреагували на заяви Маска мемами та іронічними дописами.

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