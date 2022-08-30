Тайванські солдати проганяли камінням китайські безпілотники: відео

Представник МЗС Китаю відмовився коментувати появу дронів біля островів, які контролює уряд Тайваню, назвавши їх “китайською територією”.

Уряд Тайваню повідомив про неодноразові польоти безпілотників Китаю поблизу невеликих островів, які він контролює. У соціальних мережах з’явилося відео, на якому видно, як тайванські солдати кидають каміння в китайський дрон, намагаючись його відігнати.

Як повідомляє Reuters, речник МЗС Китаю Чжао Ліцзянь на брифінгу для преси підтвердив, що бачив ці кадри, але не бачить підстав для коментарів.

“Китайські безпілотники, які літають поблизу китайської території, не варто коментувати”, - сказав він.

ℹ️➡️⬇️"No biggie," says China's FM spokesman Zhao Lijian, over a video taken by a drone from the Chinese mainland of bewildered-looking soldiers on the Kinmen island currently controlled by Taiwan, "Just a Chinese drone flying in the Chinese territory." pic.twitter.com/OAEizODdkg — World News 24 (@DailyWorld24) August 29, 2022

У Міністерстві закордонних справ Тайваню гнівно відреагували на таку позицію.

“Є старовинне китайське прислів’я, яке говорить, що “непроханих людей називають злодіями”. Незалежно від того, чи входять вони через двері, чи визирають з повітря, тайванський народ не хоче таких злодіїв”, – заявили в міністерстві.

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Міністерство оборони Тайваню також повідомило, що схоже вторгнення безпілотника відбулося поблизу крихітного острова Лева, що є частиною групи островів Кінмень, розташованого поблизу китайських міст Сямень і Цюаньчжоу. У найближчій точці відстань між територією Китаю та групою островів Кінмень становить лише кілька сотень метрів.

Тайванські солдати випустили в його напрямку сигнальні ракети.

Нагадаємо, під час недавнього візиту спікерки Палати представників США Ненсі Пелосі на Тайвань державне телебачення Китаю продемонструвало кадри початку навчань китайської армії, ВПС та флоту навколо острова.

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