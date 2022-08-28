Два кораблі ВМС США розпочали прохід через Тайванську протоку — Reuters

Подібні маневри проводяться вперше з часу візиту спікера Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі до Тайбею.

Про це пише Reuters.

Тоді візит викликав загострення у відносинах Вашингтона та Пекіна.

Нагадаємо, 2 серпня спікер Палати представників США Ненсі Пелосі відвідала Тайвань.

Китай критично відреагував на плани американських конгресменів та лідер Конгресу відвідати Тайвань. 28 липня між керівниками Китаю та США відбулася більш ніж двогодинна розмова. Китайський лідер Сі Цзіньпін висловився так: "Ті, хто грає з вогнем, загинуть від нього. Є надія, що США це чітко зрозуміють"".

Також читайте Делегація Конгресу США сьогодні знову прибула на Тайвань: перші подробиці

Згодом Морське командування КНР повідомило, що розпочинає військові навчання в Південнокитайському морі, що тривали до 6 серпня. У заяві, як пише видання Сhinadaily, йдеться: військові сили перебувають у стані підвищеної бойової готовності і "вступатимуть у бій з ворогом за наказом".

Тайванські військові у відповідь розгорнули зенітні ракетні комплекси. Хоча переважно влада Тайваню не коментувала візит чиновниці зі США.

Читайте також:

"Подратувати" Китай: на Тайвань знову прибули американські сенатори