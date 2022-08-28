Два корабля ВМС США начали проход через Тайваньский пролив - Reuters

Подобные маневры проводятся впервые со времени визита спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в Тайбэй.
Об этом пишет Reuters.
Тогда визит вызвал обострение в отношениях Вашингтона и Пекина.
Напомним, 2 августа спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси посетила Тайвань.
Китай критически отреагировал на планы американских конгрессменов и лидер Конгресса посетить Тайвань. 28 июля между руководителями Китая и США состоялся более чем двухчасовой разговор. Китайский лидер Си Цзиньпин высказался так: "Играющие с огнем погибнут от него. Есть надежда, что США это четко поймут”".
Впоследствии Морское командование КНР сообщило, что начинает военные учения в Южно-китайском море, продолжавшиеся до 6 августа. В заявлении, как пишет издание Сhinadaily, говорится: военные силы находятся в состоянии повышенной боевой готовности и "будут вступать в бой с врагом по приказу".
Тайваньские военные в ответ развернули зенитные ракетные комплексы. Хотя преимущественно власти Тайваня не комментировали визит чиновницы из США.
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