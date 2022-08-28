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Как позаботиться о спине: простые советы

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Как позаботиться о спине: простые советы

Фото: ТСН.ua

Спина тоже требует внимания с точки зрения здоровья.

Об этом пишет uahealth в Instagram

Подборка упражнений, которые можно делать прямо на рабочем месте.

  • Исходное положение сидя. Руки за голову, смотрим перед собой, подбородок не опускаем, спину держим ровно, мышцы живота напряжены. Начинаем сгибать грудной отдел позвоночника округляя его, поясница и пресс не меняют своего положения, возвращаемся в исходное положение. 20–25 повторений, 3 подхода.
  • Сидя руки за голову, смотрим перед собой, подбородок не опускаем. Поясница и мышцы живота напряжены. Делаем наклоны корпусом влево и вправо. Важно! Движение должно быть в верхней части тела, поясница и мышцы живота не двигаются. 30 повторений в две стороны, 3 подхода.
  • Сидя, вытягиваем руки перед собой на уровне с плечами. Держим спину ровно, смотрим перед собой, голову не закидываем назад. Прямые руки поднимаемся вверх, пока они не окажутся на одной линии с головой. Возвращаем руки в исходное положение – на уровне с плечом. 20–25 повторений, 3 подхода.
  • Сидя подтягиваем изогнутое колено к груди, закругляем поясницу и грудной отдел позвоночника, напрягаем мышцы живота. Делаем упражнение меняя ноги. 30–40 повторений, 2 подхода.
  • Сидя вытаскиваем подбородок вперед, рисуем круг им поворачивая в исходное положение. 50 повторений, 2 подхода.

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