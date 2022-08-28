Как позаботиться о спине: простые советы

Об этом пишет uahealth в Instagram

Подборка упражнений, которые можно делать прямо на рабочем месте.

Читайте также: укрепить конструкцию: 10 упражнений для спины

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.