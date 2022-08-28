Як потурбуватися про спину: прості поради

Спина теж потребує уваги з погляду здоров'я.
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Добірка вправ, які можна робити просто на робочому місці.
- Вихідне положення сидячи. Руки за го лову, дивимося перед собою, підборіддя не опускаємо, спину тримаємо рівно, м’язи живота напружені. Починаємо згинати грудний відділ хребта округляючи його, поперек і прес не змінюють свого положення, повертаємося у вихідне положення. 20–25 повторень, 3 підходи.
- Сидячи руки за голову, дивимося перед собою, підборіддя не опускаємо. Поперек і м’язи живота напружені. Робимо нахили корпусом вліво та вправо. Важливо! Рух має бути у верхній частині тіла, поперек і м’язи живота не рухаються. 30 повторень у дві сторони, 3 підходи.
- Сидячи витягуємо руки перед собою на рівні з плечима. Тримаємо спину рівно, дивимося перед собою, голову не закидаємо назад. Прямі руки підіймаємо догори, поки вони не опиняться на одній лінії з головою. Повертаємо руки у вихідне положення – на рівні з плечем. 20–25 повторень, 3 підходи.
- Сидячи підтягуємо зігнуте коліно до грудей, закруглюємо поперек і грудний відділ хребта, напружуємо м’язи живота. Робимо вправу змінюючи ноги. 30–40 повторень, 2 підходи.
- Сидячи витягуємо підборіддя вперед, малюємо коло ним повертаючи у вихідне положення. 50 повторень, 2 підходи.
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