Як потурбуватися про спину: прості поради

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Добірка вправ, які можна робити просто на робочому місці.

Вихідне положення сидячи. Руки за го лову, дивимося перед собою, підборіддя не опускаємо, спину тримаємо рівно, м’язи живота напружені. Починаємо згинати грудний відділ хребта округляючи його, поперек і прес не змінюють свого положення, повертаємося у вихідне положення. 20–25 повторень, 3 підходи.

Сидячи руки за голову, дивимося перед собою, підборіддя не опускаємо. Поперек і м’язи живота напружені. Робимо нахили корпусом вліво та вправо. Важливо! Рух має бути у верхній частині тіла, поперек і м’язи живота не рухаються. 30 повторень у дві сторони, 3 підходи.

Сидячи витягуємо руки перед собою на рівні з плечима. Тримаємо спину рівно, дивимося перед собою, голову не закидаємо назад. Прямі руки підіймаємо догори, поки вони не опиняться на одній лінії з головою. Повертаємо руки у вихідне положення – на рівні з плечем. 20–25 повторень, 3 підходи.

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Сидячи підтягуємо зігнуте коліно до грудей, закруглюємо поперек і грудний відділ хребта, напружуємо м’язи живота. Робимо вправу змінюючи ноги. 30–40 повторень, 2 підходи.

Сидячи витягуємо підборіддя вперед, малюємо коло ним повертаючи у вихідне положення. 50 повторень, 2 підходи.

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