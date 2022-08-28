Астрологічний прогноз на 28 серпня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має наступні характеристики:

Астрологічна порада дня: час сприятливий для того, щоб розпочати реалізацію нових проєктів – до того ж, що масштабнішими та грандіознішими вони будуть, то більше шансів на те, що їх вдасться успішно втілити в життя.

Символ дня: ріг достатку.

Стихія дня: Земля.

Енергетика дня: несприятливий день для активних дій.

Щасливе число дня: 2.

Щасливі кольори дня: коричневий, каштановий.

Щасливе каміння дня: жадеїт, халцедон.

За яку частину тіла відповідає: рот, зуби.

Хвороби дня: хвороби нинішнього місячного дня нетривалі: вже за кілька днів – звісно, в разі своєчасного лікування – від них не залишиться і сліду. Не можна лікувати зуби – наслідки таких маніпуляцій можуть виявитися непередбачуваними.

Сни дня: сни нинішньої ночі, навіть якщо це справжні кошмари, на щастя, не справдяться.

Афоризм дня: "Той, хто шкутильгає прямою дорогою, випередить того, хто біжить і збився зі шляху" (Френсіс Бекон).

Геометрична фігура дня: горизонтальний прямокутник.

Ангел-охоронець дня: Альвасар – вісник перемоги у всіх життєвих сферах.

Магія і містика дня: можна проводити магічні ритуали, що позбавляють причини і пристріту.

Табу дня: не можна проявляти агресію – нічого, крім агресії у відповідь, така поведінка не принесе.

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