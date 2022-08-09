Байден перевонаний, що Китай не наважиться напасти на Тайвань

Президент США Джо Байден вважає, що військові навчання Китаю поблизу Тайваню не спровокують подальшої військової ескалації в регіоні.

Байден стурбований такою активністю армії КНР, однак сумнівається, що вона "піде на щось більше".

Про це повідомляє Reuters.

"Мене турбує їхня (китайської армії – ред.) активність, але я не думаю, що вони підуть на щось більше", - сказав Байден.

У Міністерстві оборони США підтвердили попередню оцінку Пентагону і заявили, що найімовірніше Китай не намагатиметься повернути Тайвань військовим шляхом протягом наступних двох років.

Нагадаємо, що китайські військові розпочали навчання зі стріляниною у 6 районах біля Тайваню. Влада острова вважає такі маневри порушенням статуту ООН. Китайські хакери намагаються зламати сайти Міноборони, МЗС та канцелярії президента Тайваню.

Китай вирішив ввести санкції проти Тайваню після візиту Пелосі. 3 серпня було заборонено ввезення цитрусових, замороженої риби й інших продуктів харчування. Пекін також заявив, що накладе санкції на спікерку Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі.

Вже 8 серпня стало відомо, що Китай завершив чотириденні навчання біля Тайваню, які "були зосереджені на відпрацюванні далеких повітряних і наземних ударів Китаю".

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