Байден уверен, что Китай не решится напасть на Тайвань

Президент США Джо Байден считает, что военные учения Китая вблизи Тайваня не спровоцируют дальнейшую военную эскалацию в регионе.

Байден обеспокоен такой активностью армии КНР, однако сомневается, что она "пойдет на нечто большее".

Об этом сообщает Reuters.

"Меня беспокоит их (китайская армия – ред.) активность, но я не думаю, что они пойдут на что-то большее", — сказал Байден.

В Министерстве обороны США подтвердили предварительную оценку Пентагона и заявили, что вероятнее всего Китай не будет пытаться вернуть Тайвань военным путем в течение следующих двух лет.

Напомним, что китайские военные начали обучение со стрельбой в 6 районах у Тайваня. Власти острова считают такие маневры нарушением устава ООН. Китайские хакеры пытаются взломать сайты Минобороны, МИД и канцелярии президента Тайваня.

Китай решил ввести санкции против Тайваня после визита Пэлоси. 3 августа было запрещено ввоз цитрусовых, замороженной рыбы и других продуктов питания. Пекин также заявил, что наложит санкции на спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.

Уже 8 августа стало известно, что Китай завершил четырехдневные учения у Тайваня, которые "были сосредоточены на отработке дальних воздушных и наземных ударов Китая".

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