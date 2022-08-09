Байден уверен, что Китай не решится напасть на Тайвань

Президент США Джо Байден считает, что военные учения Китая вблизи Тайваня не спровоцируют дальнейшую военную эскалацию в регионе.
Байден обеспокоен такой активностью армии КНР, однако сомневается, что она "пойдет на нечто большее".
Об этом сообщает Reuters.
"Меня беспокоит их (китайская армия – ред.) активность, но я не думаю, что они пойдут на что-то большее", — сказал Байден.
В Министерстве обороны США подтвердили предварительную оценку Пентагона и заявили, что вероятнее всего Китай не будет пытаться вернуть Тайвань военным путем в течение следующих двух лет.
Напомним, что китайские военные начали обучение со стрельбой в 6 районах у Тайваня. Власти острова считают такие маневры нарушением устава ООН. Китайские хакеры пытаются взломать сайты Минобороны, МИД и канцелярии президента Тайваня.
Китай решил ввести санкции против Тайваня после визита Пэлоси. 3 августа было запрещено ввоз цитрусовых, замороженной рыбы и других продуктов питания. Пекин также заявил, что наложит санкции на спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.
Уже 8 августа стало известно, что Китай завершил четырехдневные учения у Тайваня, которые "были сосредоточены на отработке дальних воздушных и наземных ударов Китая".
Читайте также:
- Военное напряжение в мире: угроза для Тайваня из-за обучения Китая и шаткое перемирие на Ближнем Востоке
- США примут участие в военных учениях вблизи спорной границы Индии с Китаем
- Если Украина выдержит, это будет сигнал для Китая – не трогать Тайвань – американский дипломат