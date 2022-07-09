Twitter через суд вимагатиме від Маска купити соцмережу

Американський бізнесмен та винахідник, власник Tesla та SpaceX розірвав угоду про купівлю за 44 млрд доларів платформи мікроблогів Twitter, в компанії це рішення оскаржать в суді.

Американський підприємець Ілон Маск Twitter заявив про розірвання договору на купівлю соцмережі Twitter за 44 млрд доларів. Відповідного листа він надіслав головному юридичному директору компанії.

Як повідомляє Reuters, Маск звинуватив Twitter у порушенні кількох договірних зобов’язань.

Зокрема, компанія не надала Маску ділову інформацію, яку той просив.

“Twitter не надав або відмовився надати цю інформацію. Іноді компанія ігнорувала запити пана Маска, іноді відхиляла їх з причин, які здавалися невиправданими, а іноді надавала пану Маску неповну або непридатну інформацію”, - заявив адвокат підприємця.

Раніше Маск оголосив про відкладання угоди на купівлю Twitter, доки компанія не доведе, що спам-боти становлять не більш як 5% від загальної кількості користувачів соцмережі.

Однак, таке рішення Маска будуть оскаржувати в суді.

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Як повідомив голова ради директорів Twitter Брет Тейлор, правління компанії буде судитися з Маском, аби той все-таки купив соцмережу.

“Правління Twitter має намір закрити угоду за ціною та умовами, узгодженими з паном Маском, і планує подати судовий позов для забезпечення виконання угоди про об’єднання. Ми впевнені, що переможемо в Канцелярському суді Делавера”, — написав він.

Нагадаємо, американський мільярдер планував сплатити $44 млрд, щоб зробити компанію приватною і внести у неї зміни.

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