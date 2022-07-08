В Ілона Маска народилася двійня від його підлеглої

Двох синів йому народила підлегла – 36-річна директорка з операцій та спеціальних проєктів компанії Neuralink Шівон Зіліс.

Малюки з'явилися на світ у листопаді минулого року, за декілька тижнів до народження доньки Екзи Дарк Сідіріель Маск від співачки Граймс. До слова, дівчинку народила сурогатна мати.

Маск довго приховував народження двійнят. Втім, днями виданню Page Six він підтвердив, що це правда. Більше того, Ілон не збирається зупинятися на цьому. Винахідник стурбований проблемою зниження народжуваності дітей, тому хоче мати якнайбільше спадкоємців.

"Я хочу стільки дітей, наскільки я можу собі дозволити. Щоб я зміг приділяти кожному час та уваги і бути для всіх хорошим батьком", — прокоментував багатодітний татусь.

Зауважимо, у Ілона Маска дев'ять дітей: п'ятеро від ексдружини Джастін Маск, двоє від співачки Граймс і двоє від співробітниці його компанії Neuralink Шівон Зіліс.

У Ілона та Джастін також був син на ім'я Невада, який народився 2002 року, але він помер у 10 тижнів від синдрому раптової дитячої смерті.

Нагадаємо, син Ілона Маска офіційно став дівчиною на ім'я Вівіан Джена. Уроджений Ксавьє Маск відтепер носитиме жіноче ім'я та прізвище своєї матері.

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