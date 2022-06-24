Син Ілона Маска офіційно став дівчиною на ім'я Вівіан Джена

Уроджений Ксавьє Маск відтепер носитиме жіноче ім’я та прізвище своєї матері.

У Верховному суді округу Лос-Анджелес задовольнили прохання 18-річного сина американського підприємця Ілона Маска про зміну статі та імені.

Про це повідомляє видання TMZ із посиланням на судові документи.

Уроджений Ксавьє Маск відтепер носитиме жіноче ім’я та прізвище своєї матері - Вівіан Джена Вілсон. За інформацією видання, Вівіан Дженна незабаром отримає нове свідоцтво про народження, при заповнені анкети для нього він вказав свою стать як жіночу.

Ілон Маск одружився з його матір’ю, канадською письменницею Джастін Вілсон у 2000 році. У 2002 році дружина народила йому сина на ім'я Невада, який через десять днів помер від синдрому раптової дитячої смерті. Потім дружина Маска народила двійнят - Ксав'є і Грифіна, і трійнят - Деміана, Кая і Сесон.

Нагадаємо, раніше 18-річний Ксав'є пояснив зміну імені та статі тим, що не хоче мати зі своїм батьком Ілоном Маском нічого спільного.

Журнал "Time" оголосив Ілона Маска "людиною року"

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