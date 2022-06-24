Астрологічний прогноз на 24 червня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день найкраще провести у спокої та усамітненні – тільки так вдасться як слід відпочити, а заразом і зібратися з думками, які дозволять накидати розумний план на майбутнє. А ось нові починання сьогодні перебувають під забороною: на них банально не вистачить сил – як фізичних, так і моральних, тож вони свідомо виявляться провальними.

Символ дня: судини з живою та мертвою водою.

Стихія дня: Метал.

Енергетика дня: несприятливий день для активних дій.

Щасливий день: 7.

Щасливий колір дня: смарагдовий, малахітовий.

Щасливі камені дня: тигрове око, котяче око.

За яку частину тіла відповідає: ноги, коліна.

Хвороби дня: відчувши нездужання, потрібно негайно звертатися за допомогою, інакше наслідки можуть виявитися дуже серйозними.

Сни дня: сни цього місячного дня оманливі – не варто їм довіряти.

Афоризм дня: "Свідомість своїх сил збільшує їх" (Люк де Клап'є де Вовенарг).

Геометрична фігура дня: спіраль.

Ангел-охоронець дня: Альфар – відповідає за мрійливість та меланхолію.

Магія та містика дня: головною магічною "зброєю" сьогодні стане інтуїція – необхідно до неї дослухатися.

Табу дня: необхідно боятися води.

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