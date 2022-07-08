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Легендарний американський гітарист знепритомнів на сцені – відео

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Легендарний американський гітарист знепритомнів на сцені – відео

Карлос Сантана / Фото: Associated Press

Легендарний мексиканський та американський музикант Карлос Сантана знепритомнів під час концерту у Кларкстоні.

74-річному лауреату низки премій "Греммі" стало зле на сцені. 

На фото та відео, які з'явилися в Мережі, видно, як лікарі надають музиканту допомогу на сцені. Попри все, він махав глядачам, коли його забирали на ношах.

Пізніше менеджер музиканта Майкл Вріоніс повідомив CBS News, що Сантані стало кепсько "через спеку та зневоднення" організму. Артиста доправили до найближчої лікарні для обстеження. Зараз він почувається добре, втім, наступний виступ у Пенсильванії скасував.

Зауважимо, засновник та лідер гурту Santana у листопаді 2021 року переніс складну операцію на серці. Після неї він скасував низку концертів.

Нагадаємо, Віталій Козловський розповів про племінника з Росії, який хоче звідти втекти. Хлопець не бачить свого майбутнього в країні-агресорці.

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