Бред Пітт діагностував у себе рідкісну хворобу: "Ніхто мені не вірить"

Знаменитість, донька якого нещодавно шокувала своїми танцями, поділився, що хворіє на прозопагнозію. Її ще називають лицьовою сліпотою.

Пітт не може розрізняти людські обличчя. Хворобу спричиняє травма, або ж спадковістю. Щоправда, діагностував зірка її у себе сам.

Як розповів Бред в інтерв'ю британському журналу GQ, він щосили намагається запам'ятати обличчя людей, наприклад, на вечірках чи заходах, але спроби не завжди успішні.

За словами знаменитості, йому за це соромно, адже люди думають, що він закритий і відчужений, недоступний і цілком поринулий у свої проблеми.

Актор також поскаржився, що ніхто особливо не вірить, що він може страждати на таке захворювання, і його вважають просто неввічливим.

"Ніхто мені не вірить! Треба знайти ще когось із такою самою недугою", – поділився він.

Нагадаємо, Бред Пітт налякав виглядом у новій фотосесії. Він повторив образ Офелії з шекспірівської п'єси "Гамлет" з картини англійського художника Джона Еверетта Мілле.

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