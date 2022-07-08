У США помер актор Джеймс Каан: прославився роллю в “Хрещеному батьку”

Причину смерті голлівудського актора, який був номінований на "Оскар", не називають.

У віці 82 роки у Лос-Анджелесі помер американський актор Джеймс Каан, відомий шанувальникам кіно насамперед за роллю Сонні Корлеоне у культовому фільмі “Хрещений батько”.

Про це повідомляє CNN з посиланням на його офіційний акаунт у Twitter.

"З великим сумом ми повідомляємо вам про смерть Джиммі ввечері 6 липня. Родина цінує прояви любові та щирі співчуття та просить вас поважати їхнє приватне життя в цей важкий час", — йдеться у повідомленні.

It is with great sadness that we inform you of the passing of Jimmy on the evening of July 6.



The family appreciates the outpouring of love and heartfelt condolences and asks that you continue to respect their privacy during this difficult time.



End of tweet — James Caan (@James_Caan) July 7, 2022

Причину смерті не оприлюднено.

Каан народився 1940 року в районі Бронкс Нью-Йорка в родині єврейських іммігрантів. Його батько був м'ясником. Він грав у футбол у штаті Мічіган, а пізніше почав вивчати акторську майстерність, будучи студентом університету Хофстра, де одним із його однокласників був режисер "Хрещеного батька" Френсіс Форд Коппола.

Також читайте Голлівудська зірка Кейт Бланшетт спродюсувала емоційний фільм про Харків під час вторгнення Росії

Окрім культового "Хрещеного батька", актор знявся у кінострічках “Подорож до Шілоху”, “Роллербол”, “Міст надто далеко”, “Мізері”, “Стирач” та “Кримінальна фішка від Генрі”.

Каан був номінований на кінопремії “Оскар” (1972), “Еммі” (1971), “Золотий глобус” (1972, 1974, 1975), та був лауреатом премії “Сатурн” (1975).

Нагадаємо, раніше у віці 67 років помер американський актор Майк Хагерті, який був найбільше відомий за своєю роллю у культовому комедійному серіалі "Друзі".

Читайте також: