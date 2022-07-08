Єврокоміся блокує позику Україні на 1,5 мільярда євро — Bloomberg

Виконавчий орган Європейського Союзу висловлює побоювання щодо фінансової надійності української держави та її здатності повернути борг.

Кредит від Європейського інвестиційного банк (ЄІБ) у розмірі 1,5 млрд євро для допомоги Україні під час війни, яку розв’язав проти неї Кремль, заблокував бюджетний відділ Єврокомісії.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на неназваних європейських чиновників.

Причиною блокування стало побоювання, що Україна не зможе повернути кошти.

Єврокомісія гарантує кредити ЄІБ для операцій за межами ЄС, резерви зазвичай становлять 9% від загального обсягу фінансування. Але цього разу було висловлене бажання забезпечити резерв у 70% від загальної суми — так само, як у випадку з попередньою пропозицією щодо надання 1 млрд євро для України.

Така вимога, начебто, зумовлена тим, що ЄС має переконатися, що він може покрити збитки в разі дефолту України.

“Комісія шукає альтернативні рішення, які покладаються на те, що країни-члени ЄС або ЄІБ розподілять частину додаткових ризиків, пов’язаних із цими позиками”, — цитує видання анонімного чиновника.

Нагадаємо, Європейський парламент 7 липня проголосував за підтримку пропозиції Європейської комісії про надання Україні макрофінансової допомоги ЄС для забезпечення невідкладних бюджетних потреб у розмірі 1 млрд євро.

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