Україна отримає 1 мільярд євро від Німеччини: куди спрямують кошти

Міністр фінансів України Сергій Марченко та Федеральний міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер підписали міжурядову угоду про надання Києву 1 млрд євро грантового фінансування.

Кошти будуть спрямовані до держбюджету для фінансування першочергових соціальних та гуманітарних видатків під час воєнного стану.

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

Зазначається, що гроші будуть спрямовані Україні через механізм адміністративного рахунку Міжнародного валютного фонду. Також у відомстві додали, що від початку повномасштабної збройної агресії Росії Україна отримала від уряду ФРН довгострокове пільгове кредитування загальним обсягом 300 млн євро для фінансування державного бюджету.

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Раніше стало відомо, що ЄС погодив надання Україні нового пакету фінансової допомоги на суму 9 млрд євро. Очікується, що ці кошти будуть спрямовані на фінансування соціальної сфери.

Нагадаємо, 23 червня у Білому домі повідомили про надання Україні нового траншу військової допомоги на суму 450 мільйонів доларів. Він скалдається зі зброї та обладнання. Зокрема, це високомобільні артилерійські ракетні системи HIMARS та артилерійські боєприпаси.

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