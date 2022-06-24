ЄС надасть Україні 9 млрд євро фінансової допомоги

України отримає чергову фінансову допомогу від країн-членів ЄС.

ЄС погодив надання Україні нового пакету фінансової допомоги на суму 9 млрд євро.

Про це повідомив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький в Twitter.

Очікується, що ці кошти будуть спрямовані на фінансування соціальної сфери.

"Україна перебуває в стані війни, і їй нічим платити за багато державних послуг, тому ми схвалили виділення 9 млрд євро на допомогу", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 23 червня у Білому домі повідомили про надання Україні нового траншу військової допомоги на суму 450 мільйонів доларів. Він скалдається зі зброї та обладнання. Зокрема, це високомобільні артилерійські ракетні системи HIMARS та артилерійські боєприпаси.

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