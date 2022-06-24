Шерон Стоун зізналася, що перенесла дев'ять викиднів

Зірка Голлівуду Шерон Стоун розповіла, що перенесла дев'ять викиднів.

64-річна акторка стрічки "Основний інстинкт" поділилася відвертим зізнанням у коментарях в Instagram. Свою історію вона написала під публікацією журналу People, у якому дружина Макса Чмерковського розповіла про викидень, який стався, поки її коханий був у Києві.

"Я втратила дев'ятьох дітей через викидень. Це не дрібниця, фізично чи емоційно, але ми змушені переносити це на самоті, потай і з якимось почуттям невдачі, замість того, щоб отримати таке необхідне співчуття та зцілення, яких ми так потребуємо. Жіноче здоров'я і добробут, залишені під опікою чоловічої ідеології, стали в кращому разі слабкими, неосвіченими насправді і жорстоко пригнічують зусилля", – написала вона.

Фото: Instagram/People

Нагадаємо, минулого року Шерон Стоун розповіла про "таємний" аборт у 18 років. Декілька днів у зірки була кровотеча, але вона не звернулася по допомогу. Акторці так і не вдалося народити малюка. Натомість знаменитість виростила трьох названих синів.

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