Помер відомий український актор та поет Аркадій Гарцман

Помер відомий український актор, поет, сценарист та автор пісень Аркадій Гарцман.

Артиста, який став зіркою серіалу "Ліквідація", не стало на 76-му році життя.

Про смерть Гарцмана повідомила його донька Вікторія Аронова.

"У мене був найкращий тато в світі. І для мене - найкраща людина у світі. Він і зараз є, але вже в іншому місці - з Господом. Лише це втішає. Але я знаю, що одного дня ми знов побачимось і вже у вічності будемо разом. Тож до зустрічі, моя любове!" – зворушливо звернулася до тата донька.

Фото: Вікторія Аронова/Facebook

Що стало причиною смерті актора, наразі невідомо.

Зазначимо, Аркадій Гарцман - український поет, сценарист, актор, автор текстів пісень та інженер. Знаменитість почав працювати у мистецтві після того, як його вірші стали текстами пісень до мультфільму "Острів скарбів". Окрім того, Гарцман писав тексти пісень для таких артистів, як Алла Пугачова, Софія Ротару, Євген Паперний, Вєрка Сердючка.

Фото: Аркадій Гарцман/Facebook

Також Гарцман знімався й у серіалах: "Ліквідація", "Повернення Мухтара" та інших.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що помер російський співак та колишній соліст гурту "Ласковый май" Юрій Шатунов.

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