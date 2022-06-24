Українські рокери DETACH у новому провокаційному кліпі вбили Путіна

Український гурт запрем'єрив нове провокаційне відео до пісні "Кінцева", де хлопці в образах супергероїв вбивають кремлівського диктатора Путіна.

До слова, у музикантів спочатку була зовсім інша ідея творення кліп. Утім, соліст гурту Олексій Веренчик, який займався графікою відео, захопився створенням роботи та вирішив втілити бажання кожного українця.

Музикант та кліпмейкер за місяць створив справжній бойовик, де в кінці супергерої вбиваються кремлівського диктатора Путіна.

Музиканти гурту DETACH / Фото: прес-служба гурту DETACH

"Спочатку я хотів зробити щось просте, наприклад розбити голову Путіна об стіну чи облити її кров'ю. Але мене так затягнув увесь процес, що я витратив на відео понад місяць свого часу і створив бойовик, у якому супергерої DETACH реалізують мрію всього цивілізованого світу — вбивають Путіна", - поділився Веренчик.

Музикант гурту DETACH / Фото: прес-служба гурту DETACH

До слова, відеороботу знімали то вдома у Олексія, то використовувати старі кадри. Також соліст гурту при створенні кліпу користувався спеціальними програмами, що моделюють 3D фігури.

Також у відео можна помітити кадри того, які жахливі речі робили російські окупанти: напис "діти", що є проекціє напису на землі біля драмтеатру Маріуполя, зруйнована адмінбудівля Харкова, кадри бомбардувань житлових будинків.

"Себе я відзняв на телефон прямо у себе вдома — в будинку за містом. Синхрони, де хлопці грають на гітарах — це невикористані кадри зі старого кліпу Supernova, які були оброблені у стилістиці кліпу "Кінцева". Напис "ДЕТИ" - це пасхалка. Це проекція напису на землі біля драмтеатру Маріуполя, саме тому він зроблений російською мовою. Путіна і музикантів гурту DETACH я створив у спеціальних програмах, що моделюють 3D фігури", - поділився Олексій процесом створення кліпу.

Музиканти гурту DETACH / Фото: прес-служба гурту DETACH

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