Сонячні бурі змушують супутники падати з орбіти – вчені

Деякі супутники, які розташовані на низькій навколоземній орбіті, почали сходити зі своєї траєкторії польоту та все частіше занурюються в атмосферу.

Вчені пов'язують подібні події з початком нового сонячного циклу, який виявився дуже активним, із великою кількістю сонячних спалахів і корональних викидів маси. Сонячні частинки, що досягають Землі, вже порушують роботу супутників, і навіть Міжнародній космічній станції доводиться постійно маневрувати, щоб утриматися на стабільній орбіті.

Про це пише Space.

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Ще від кінця минулого року вчені Європейського космічного агентства (ЄКА) спостерігають за поступовим сходженням із орбіти супутників, які займаються вивченням магнітного поля Землі. Ці супутники стали занурюватися в атмосферу в 10 разів швидше та набагато глибше, ніж це було раніше.

За словами вчених, сила опору в залишковій атмосфері залежить від сонячної активності, яка змінюється протягом 11-річного сонячного циклу. Що більша сонячна активність і що більше потік сонячних частинок досягає Землі, то вище опір. Це залежить від кількості спалахів на Сонці та корональних викидів маси, потоків плазми, які їх супроводжують.

Раніше вчені заявили, що на Сонці утворилася величезна діра, яка постійно збільшується у розмірах. Зважаючи на те, що ця пляма спрямована до Землі, сильного електромагнітного удару нашій планеті не уникнути.

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