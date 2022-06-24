Вчені розкрили ще одну загадку Стоунхенджа

Після тривалих досліджень багато вчених дійшли висновку, що будівельники Стоунхенджа, найімовірніше, використали монумент як сонячний календар, що дозволяло їм визначати зміну пір року.

Так, експерти з'ясували, що раніше Стоунхендж виконував роль ще й цвинтаря. На його місці знайшли сотні людських кісток, деякі з яких мають сліди кремації перед похованням, а радіовуглецеве датування показало, що вони були сюди поміщені між 3000-2500 роками до н. е.

Про це пише Express.

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Вчені вважають, що територія навколо Стоунхенджа могла використовуватись для поховання членів однієї королівської сім'ї протягом поколінь.

2010 року археологи виявили друге кам'яне коло, розташоване всього за 1,3 км від Стоунхенджа. Цей пам'ятник отримав назву Блустоунхендж чи Блухендж через скелі, з яких він був сформований. Також важливо зазначити, що, на відміну від Стоунхенджа, становище Блухенджа ніяк не пов'язане з положеннями Місяця чи Сонця.

Археологи вважають, що Стоунхендж, можливо, був частиною значно більшого меморіального комплексу, який високопосадовці використовували для шанування своїх померлих. У той час як Блустоунхендж був проміжною станцією, через яку померлі перевозилися перед тим, як дістатися Стоунхенджа — місця їхнього останнього упокою.

Стоунхендж — кам'яна мегалітична споруда в графстві Вілтшир (Англія), створена в кілька етапів між 3100 і 1600 до н. е. Складається з кільцевих і підковоподібних споруд, побудованих із великих менгірів.

Раніше археологи висунули нову версію походження Стоунхенджу.

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