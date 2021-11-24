Вчені зіткнулися з новою загадкою Стоунхенджа

Археологів зацікавили ями, розташовані по колу.

Археологи за допомогою технології дистанційного зондування виявили величезні ями, розташовані по колу діаметром 2 км, але деякі вчені назвали їх природними особливостями ландшафту.

Під час нового дослідження було підтверджено, що цю доісторичну споруду створили люди майже 4,5 тисяч років тому.

Про це пише The Guardian.

Ями, кожна шириною 10 м і глибиною 5 м, були своєрідним кордоном, який оточував стародавнє неолітичне поселення Дарінгтон-Воллс, яке розташоване в центрі кола з глибоких ям і розташоване в трохи більше ніж 3 км від Стоунхенджа. Швидше за все люди, які його збудували, викопали й ці ями.

Археологи за допомогою технології дистанційного зондування, яке допомагає дізнатися, коли сонячне світло впливало на осадові породи, з'ясували, що ці ями були побудовані приблизно у 2400 до н.е.

"Усі ці ями були схожі одна на одну, якби це були природні особливості ландшафту, то вони мали б різний розмір", - сказав Тім Кінерд із Сент-Ендрюського університету в Шотландії.

Раніше археологи висунули нову версію походження Стоунхенджу.

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