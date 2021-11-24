Ученые столкнулись с новой загадкой Стоунхенджа

Археологов заинтересовали ямы, расположенные по кругу.

Археологи с помощью технологии дистанционного зондирования обнаружили огромные ямы, расположенные по окружности диаметром 2 км, но некоторые ученые назвали их природными особенностями ландшафта.

В ходе нового исследования было подтверждено, что это доисторическое сооружение создали люди почти 4,5 тысячи лет назад.

Об этом пишет The Guardian.

Ямы, каждая шириной 10 м и глубиной 5 м, были своеобразной границей, которая окружала древнее неолитическое поселение Дарингтон-Уоллс, расположенное в центре круга из глубоких ям и расположенное в чуть более 3 км от Стоунхенджа. Скорее всего, построившие его люди выкопали эти ямы.

Археологи с помощью технологии дистанционного зондирования, помогающего узнать, когда солнечный свет влиял на осадочные породы, выяснили, что эти ямы были построены примерно в 2400 году до н.э.

"Все эти ямы походили друг на друга, если бы это были природные особенности ландшафта, то они имели бы разный размер", — сказал Тим Кинерд из Сент-Эндрюсского университета в Шотландии.

Ранее археологи выдвинули новую версию происхождения Стоунхенджа.

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