Надя Дорофеева прокомментировала, делала ли она пластику губ

Артистка ответила на колкие комментарии хейтеров.

Украинская певица Надя Дорофеева в рубрике программы "ЖВЛ" "Хейтеры атакуют" ответила на колкие комментарии хейтеров.

В частности, знаменитость на замечание, что она "неудачно сделала губы", официально заявила: "Я хочу официально сказать, что никогда ничего не делала. И зубы у меня не виниры".

Надя Дорофеева / instagram.com/nadyadorofeeva

Другой хейтер отметил, что "в клипах из нее делают Надя Дорофєєва, а в жизни она страшненькая". Однако и такими оценками ее внешности Надю из себя не вывести:

"Если честно, я себе в жизни, когда не накрашена, нравлюсь больше. Даже не знаю, как комментировать", — призналась артистка.

А на упрек, что исполнительница слишком худая, а ей многие подражают, Надя ответила: "Если человек так формулирует, то это, конечно, беда. Я люблю картошку, я люблю котлетки. Я всегда была худенькой. Это чистой воды буллинг".

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