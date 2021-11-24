Офіційно: "Донбас" та "Краматорськ" виключені з Чемпіонату України з хокею

Офіційно: "Донбас" та "Краматорськ" виключені з Чемпіонату України з хокею

Також до цих команд будуть застосовані санкції, які означатимуть міжнародну ізоляцію.

Хокейні клуби "Донбас" та "Краматорськ" автоматично виключені з Чемпіонату України.

Про це повідомила на своєму офіційному сайті Федерація хокею України.

"Дисциплінарний комітет Федерації хокею України на засіданні через засоби сучасного зв'язку прийняв рішення про зняття клубів “Донбас” і “Краматорськ” з числа учасників регулярного чемпіонату Української хокейної ліги. Причина – клуби тричі порушили регламент ФХУ, виставивши на матчі тимчасово відлучених хокеїстів", - йдеться в офіційній заяві організації.

Зазначимо, що раніше вищезгадані колективи отримали по дві технічні поразки через те, що у матчах УХЛ брали участь гравці, яких федерація усунула від змагань.

Донецький клуб був покараний за те, що випустив шістьох дискваліфікованих гравців, які самовільно залишили розташування збірної України, у поєдинку з "Кременчуком" (5:2). Першу технічну поразку "Донбас" отримав за аналогічну ситуацію в минулому матчі з "Дніпром" (3:1). В подібній ситуації опинився "Краматорськ", у складі якого також два матчі поспіль виходив відсторонений хокеїст.

Однак, обом командам дали останній шанс, яким вони не скористалися. "Донбас" та "Краматорськ" знову випустили відсторонених гравців, але вже в очному протистоянні, яке відбулося у вівторок, 23 листопада.

"Оскільки попередження було залишене без уваги і гравці вийшли на лід, ДК ФХУ постановила: зняти клуби "Донбас" і "Краматорськ" з чемпіонату України з хокею з шайбою сезону-2021/2022", - наголосили у ФХУ.

Окрім того, проти цих гравців і їх клубів будуть застосовані санкції, які означатимуть міжнародну ізоляцію. Покарані можуть подати апеляцію в установленому регламентом порядку.

Скандал в українському хокеї: з чого все почалося

Рішення відкликати своїх хокеїстів зі збірної України було ухвалено президентом "Донбасу" Борисом Колесніковим після засідання загальних зборів УХЛ.

У федерації хокею зазначили, що Колесніков "вкотре намагався нав’язати іншим учасникам товариства своє бачення процесу розвитку організації". У підсумку Колесніков демонстративно залишив засідання загальних зборів.

Не став виконувати наказ Колеснікова лише один гравець "Донбасу" Віталій Лялька. Одразу після цього клуб повідомив, що розірвав з ним контракт.

За інформацією XSport, шість українських клубів, серед яких "Донбас" та "Краматорськ", ухвалили рішення заснувати нову організацію - хокейну Суперлігу. До неї також увійшли "Білий Барс", МХК "Динамо", "Маріуполь" та "Молода Гвардія".