Окупанти обстріляли з мінометів позиції українських прикордонників на Донбасі

Окупанти обстріляли з мінометів позиції українських прикордонників на Донбасі

Під час обстрілу ніхто з особового складу прикордонників не постраждав.

Сьогодні вранці, 24 листопада, проросійські бойовики обстріляли з мінометів позиції прикордонників на блокпосту першого оборонного рубежу "Мар’їнка".

Про це повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби України.

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"Збройні формування Російської Федерації продовжують нехтувати домовленостями щодо повного і всеосяжного припинення вогню на лінії розмежування. Сьогодні, після 9-ї години ранку, були обстріляні позиції прикордонників на блокпосту першого оборонного рубежу "Мар’їнка", що розташований на дорожньому коридорі "Донецьк – Курахове", - йдеться у повідомленні прикордонників.

У ДПСУ зазначають, під час обстрілу бойовиками застосовано міномети калібру 82 мм. Зафіксовано влучання трьох мін в місця несення служби прикордонних нарядів. Внаслідок обстрілу ніхто з особового складу прикордонників не постраждав, пошкоджено фортифікаційні споруди.

Нагадаємо, Російська Федерація сконцентрувала на кордоні з Україною майже 100 тисяч військовослужбовців, про що минулого тижня заявив президент Володимир Зеленський. Про ескалацію РФ на кордоні з Україною також повідомляють європейські розвідувальні дані.

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