У Кремлі не знають про методи застосування протитанкових систем Javelin в Україні

У Кремлі не знають про методи застосування протитанкових систем Javelin в Україні

Прессекретар натякає, що така техніка нібито використовується Києвом проти Росії.

Росія не має інформації про те де і як застосовуються в Україні американські протитанкові системи Javelin попри те, що такі комплекси в Україні є.

Про це розповів прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, пише Інтерфакс-Україна.

Під час спілкуваня з журналістами Пєсков зазначив, що у Кремлі не знають про методи застосування протитанкових систем Javelin у Києві.

"Ми не маємо інформації про те, де і як вони були використані. Але те, що вони там є, це очевидний факт", — сказав Пєсков.

Прессекретар натякає, що така техніка використовується Києвом проти Росії, адже після запитання одного з журналістів, чи буде розцінено Москвою застосування таких комплексів Києвом як перетин "червоної лінії", Пєсков сказав: "Але ж Javelin проти чогось використовується".

"Ситуація (на Донбасі - ред.) продовжує залишатися дуже і дуже тривожною", — резюмував прес-секретар президента РФ.

Нагадаємо, Збройні сили України на полігоні "Широкий Лан", що в Миколаївській області, 23 листопада провели військові тренування з комплексним застосуванням високоточної зброї, зокрема, комплексів Javelin. Такі інструкторсько-методичні заняття відбулися в рамках підбиття підсумків діяльності Збройних Сил України за 2021 рік. Навчання відвідав міністр оборони України Олексій Резніков спільно з головнокомандувачем ЗСУ та шістьма уповноваженими гостями з-за кордону.

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