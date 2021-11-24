В Одесі водій фури зніс кілька будівель і знеструмив цілий мікрорайон

В Одесі водій фури зніс кілька будівель і знеструмив цілий мікрорайон

Чоловік зізнався свідкам, що задрімав за кермом.

В Одесі вантажівка протаранила будинок, знесла електричний стовп і залишила без світла цілий мікрорайон. Лише дивом ніхто не постраждав – за кілька хвилин перед аварією уздовж дороги йшла група школярів. Після зіткнення з будинком ваговоз ліг на бік і на дорогу полилося пальне.

Про це йдеться в ТСН.14.00.

Все відбулося на вулиці Хуторській, це околиця Одеси, і тут дуже жвавий рух вантажівок. Аварія сталася якраз за рогом, де транспорт спускається з гірки і розганяється.

Водій відмовився коментувати журналістам ТСН подію. Натомість очевидці аварії кажуть, одразу після аварії водій начебто обмовився, що на мить задрімав, бо довго перебував за кермом.

«Їхав в Алтестово, думав зупинитися поспати, сказали, що є вантаж, ну давай по педалях. Говорить, що двічі дрімав і тут на повороті втретє задрімав. Ну ось, біда в людини», - каже свідок.

ДТП в Одесі: вантажівка знесла електричний стовп і залишила без світла цілий мікрорайон

Власниця будівлі розповіла, що ділянку зі старим будинком купила нещодавно і вже встигла новий паркан звести. Вантажівка вщент розтрощила господарську будівлю, частково зруйнована і літня кухня, але, на щастя, всередині нікого не було.

«Ніхто не постраждав, мені зателефонувала сусідка, сказала і я одразу ж приїхала, побачила цей жах. Більшість будівель постраждали, паркан. Ми лише нещодавно все це відновили, облагородили ділянку для подальшої реконструкції», - розповідає Ганна

Місцеві жителі нарікають, що на цій вулиці надто жвавий рух вантажівок. Хоча встановлені обмежувальні знаки, фури все одно їдуть тут, бо так ближче до морського порту. Жителі неодноразово влаштовували акції з перекриття дороги, але ваговози все одно тут їдуть і їх фактично ніхто не зупиняє.

Це вже не перша аварія на цій ділянці. Кілька років тому з вантажівки злетів контейнер і дивом не розчавив легковик, що рухався позаду.

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