В Одессе водитель фуры снес несколько зданий и обесточил целый микрорайон

Мужчина признался свидетелям, что задремал за рулем.

В Одессе грузовик протаранил дом, снес электрический столб и оставил без света целый микрорайон. Только чудом никто не пострадал – через несколько минут перед аварией вдоль дороги шла группа школьников. После столкновения с домом грузовик лег на бок и на дорогу полилось горючее.

Об этом идет речь в ТСН.14.00.

Все произошло на улице Хуторской, это окрестность Одессы и здесь очень быстрое движение грузовиков. Авария произошла как раз за углом, где транспорт спускается с горки и разгоняется.

Водитель отказался комментировать журналистам ТСН событие. Очевидцы аварии говорят, сразу после аварии водитель вроде бы оговорился, что на миг задремал, потому что долго находился за рулем.

«Ехал в Алтестово, думал остановиться поспать, сказали, что есть груз, ну давай по педалям. Говорит, что дважды дремал и здесь на повороте в третий раз задремал. Ну вот, беда у человека», – говорит свидетель.

ДТП в Одессе: грузовик снес электрический столб и оставил без света целый микрорайон

Владелица здания рассказала, что участок со старым домом купила недавно и уже успела построить новый забор. Грузовик полностью разбил хозяйственное здание, частично разрушена и летняя кухня, но, к счастью, внутри никого не было.

«Никто не пострадал, мне позвонила соседка, сказала и я сразу же приехала, увидела этот ужас. Большинство зданий пострадали, забор. Мы только недавно все это восстановили, облагородили участок для дальнейшей реконструкции», — рассказывает Анна.

Местные жители жалуются, что на этой улице слишком оживленное движение грузовиков. Хотя установлены ограничительные знаки, фуры все равно едут здесь, так ближе к морскому порту. Жители неоднократно устраивали акции по перекрытию дороги, но грузовики все равно здесь едут, и их фактически никто не останавливает.

Это уже не первая авария на этом участке. Несколько лет назад с грузовика взлетел контейнер и чудом не раздавил двигавшуюся сзади легковушку.

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