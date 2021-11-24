Втекла з місця ДТП та побила копа: у Херсоні ледве вгамували нетверезу водійку

Втекла з місця ДТП та побила копа: у Херсоні ледве вгамували нетверезу водійку

Після аварії жінка пішла пиячити.

У Херсоні - на розі вулиць Перекопської та Ладичука - сталася ДТП за участі двох легкових автомобілів. 26-річна водійка Mazda CX7 втекла з місця пригоди, про що повідомив водій "ВАЗу". Коли її знайшли та затримали патрульні, жінка напала на правоохоронця.

Про це повідомили на сторінці у Facebook патрульної поліції Херсонської області.

Водійку Mazda знайшли на вулиці Перекопській, де вона вживала алкоголь у компанії двох товаришів. Пройти огляд у встановленому законом порядку за допомоги алкотесту "Драгер" на місці або у медичному закладі жінка відмовилася.

Під час складання на неї адміністративних матеріалів вона агресивно поводилася, хапала поліцейського за одяг. Через це її доправили до відділку поліції, де жінка почала бійку та вдарила поліцейського в обличчя кілька разів, після чого патрульного ушпиталили. Довелось до жінки застосувати кайданки, тільки після цього вона заспокоїлася.

Тепер жінці загрожують штрафи або громадські чи виправні роботи, або адміністративний арешт від 10 до 15 діб.

Нагадаємо, неповнолітня водійка за кермом кросовера влаштувала аварію у Полтавській області. Четверо людей опинилися в лікарні. Це сталося в селі Мала Кохнівка під Кременчуком. Компанія молодих людей вирішила покататися дорогою уздовж лісу. У салоні "Тойоти", окрім 17-річної водійки, були троє юнаків 18,19 та 20 років. На швидкості машина з`їхала з дороги і врізалася в дерево.

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