У Польщі копи підстрелили українця: що сталося

Пораненого українця доправили до лікарні.

У Польщі у селі Пасєчник Нижньосілезького воєводства поранили 48-річного українця. Один із правоохоронців поцілив йому у ногу, щоб заспокоїти.

Про це повідомляється на сайті місцевої поліції.

Правоохоронці отримали виклик, що група людей перебуває на приватній території з невідомою метою, а в одного із чоловіків є ніж.

Під’їжджаючи до місця виклику, правоохоронці помітили чоловіка, який йшов тротуаром і розмахував ножем. Поліціянти наказали чоловікові викинути зброю, однак той не лише не послухався, а й почав кидатися з ножем на правоохоронців і поранив одного з поліцейських у руку.



Правоохоронці зробили кілька попереджувальних пострілів, на які агресивний перехожий не відреагував, тож один із правоохоронців поцілив йому у ногу. Після цього дебошир вгамувався.

Правопорушником виявився 48-річний громадянин України. Його доправили до лікарні. В його організмі виявили понад 2 проміле алкоголю. Зараз справу вивчає прокуратура.

Нагадаємо, що у Польщі нетверезий українець розтрощив новозбудований міст, злетів у річку і "влетів" на 1 млн злотих.

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