"Помаранчевих" регіонів стало більше: МОЗ оновив карантинні зони

В Україні вже 19 регіонів з показниками "червоної" зони.

В Україні станом на 24 листопада у "червоній" зоні епідемічної небезпеки перебувають 19 регіонів. Ще чотири області - "помаранчеві", дві - "жовті".

Про це свідчать дані МОЗ.

Згідно зі статистикою, у зв'язку із підвищеним коефіцієнт виявлення випадків інфікування, високим рівнем госпіталізацій і завантаженістю ліжок із киснем до "червоної" зони карантину належать: м. Київ, Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Рівненська, Сумська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська та Чернігівська області.

"Жовтими" вдається втриматися Кіровоградській і Тернопільській областям. До "помаранчевої" зони тепер належать - Закарпатська, Полтавська, Харківська області і додалася Буковина.

Як повідомлялося, Луганську і Львівську області цього тижня планують вивести з "червоної" зони.

Надалі послабити карантин можуть ще у чотирьох регіонах.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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