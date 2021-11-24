Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 24 листопада

За останню добу кількість хворих зросла на понад 14 тисяч.
В Україні станом на ранок 24 листопада зафіксовано 14 325 нових випадків коронавірусу, протягом доби від COVID-19 померло 595 людей, 29 044 пацієнти одужали.
Про це повідомили в пресслужбі Міністерства охорони здоров’я України.
Також за минулу добу було госпіталізовано 4 077 осіб, а 286 121 людину вакциновано проти COVID-19. 88,2% госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня - невакциновані.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 3 367 461 особа;
- одужало – 2 825 641 особа;
- летальних випадків – 82 913;
- проведено ПЛР-тестувань – 15 648 456.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 13 000 634 людини, з них отримали одну дозу – 13 000 632 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 10 225 182 людини. Загалом проведено 23 225 814 щеплень.
Коронавірус у Львові та області: статистика на 24 листопада
Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.
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