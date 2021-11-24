Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 24 листопада

Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 24 листопада

За останню добу кількість хворих зросла на понад 14 тисяч.

В Україні станом на ранок 24 листопада зафіксовано 14 325 нових випадків коронавірусу, протягом доби від COVID-19 померло 595 людей, 29 044 пацієнти одужали.

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Про це повідомили в пресслужбі Міністерства охорони здоров’я України.

Також за минулу добу було госпіталізовано 4 077 осіб, а 286 121 людину вакциновано проти COVID-19. 88,2% госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня - невакциновані.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 3 367 461 особа;

одужало – 2 825 641 особа;

летальних випадків – 82 913;

проведено ПЛР-тестувань – 15 648 456.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 13 000 634 людини, з них отримали одну дозу – 13 000 632 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 10 225 182 людини. Загалом проведено 23 225 814 щеплень.

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