Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 24 ноября

За последние сутки количество больных возросло более чем на 14 тысяч.
В Украине по состоянию на утро 24 ноября зафиксировано 14 325 новых случаев коронавируса, в течение суток от COVID-19 умерло 595 человек, 29 044 пациента выздоровели.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.
Также за минувшие сутки было госпитализировано 4 077 человек, а 286 121 был человек вакцинирован против COVID-19. 88,2% госпитализированных из COVID-19 на прошлой неделе – невакцинированные.
За все время пандемии в Украине:
- заболело – 3 367 461 человек;
- выздоровело – 2 825 641 человек;
- летальных исходов – 82 913;
- проведено ПЦР-тестов – 15 648 456.
С начала вакцинальной кампании привито 13 000 634 человека, из них получили одну дозу – 13 000 632 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 10 225 182 человека. Всего проведено 23 225 814 прививок.
Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.
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