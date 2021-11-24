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Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 24 ноября

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Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 24 ноября

УНИАН

За последние сутки количество больных возросло более чем на 14 тысяч.

В Украине по состоянию на утро 24 ноября зафиксировано 14 325 новых случаев коронавируса, в течение суток от COVID-19 умерло 595 человек, 29 044 пациента выздоровели.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.

Также за минувшие сутки было госпитализировано 4 077 человек, а 286 121 был человек вакцинирован против COVID-19. 88,2% госпитализированных из COVID-19 на прошлой неделе – невакцинированные.

За все время пандемии в Украине:

  • заболело – 3 367 461 человек;
  • выздоровело – 2 825 641 человек;
  • летальных исходов – 82 913;
  • проведено ПЦР-тестов – 15 648 456.

С начала вакцинальной кампании привито 13 000 634 человека, из них получили одну дозу – 13 000 632 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 10 225 182 человека. Всего проведено 23 225 814 прививок.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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