Україна розпочала спецоперацію на кордоні з Білоруссю

Завдання спецоперації – не допустити перетинання нелегальними мігрантами державного кордону.

Україна розпочала спеціальну прикордонну операцію "Полісся" на кордоні з Білоруссю з метою недопущення міграційної кризи.

Як повідомили у Державній прикордонній службі, вона розпочалася 23 листопада і проводиться спільно з силами Національної гвардії, Національної поліції, ЗСУ та іншими задіяними резервами. Спецоперація координується Держприкордонслужбою.

"Для подальшого реагування на можливе ускладнення ситуації спільно з взаємодіючими державними структурами узгоджено проведення спільної спеціальної прикордонної операції та опрацьовано відповідний план. І вчора ввечері вона офіційно розпочалася", - сказав перший заступник голови ДПСУ Володимир Нікіфоренко та додав, що її головне завдання – не допустити перетинання нелегальними мігрантами державного кордону та потрапляння їх в Україну.

Також зазначається, що передбачене суттєве посилення прикордонного режиму вздовж українсько-білоруської ділянки державного кордону.

"У межах контрольованих прикордонних районів відбуватимуться виставляння контрольних постів на автомобільних дорогах та патрулювання основних шляхів, що прямують до державного кордону, перевірки автобусних та залізничних станцій, проведення превентивних заходів в населених пунктах прикордоння", - йдеться у повідомленні.

Державна прикордонна служба України

У ДПСУ додали, що в охороні кордону активно застосовуватиметься для патрулювання і моніторингу авіація, безпілотні авіаційні комплекси, а також технічні засоби спостереження.

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Нагадаємо, 8 листопада ситуація загострилась на білорусько-польському кордоні – відтоді з боку Білорусі регулярно відбуваються спроби прориву кордону великими групами мігрантів за підтримки білоруських спецслужб. Загалом Білорусь ще від травня почала сприяти нелегальному проникненню мігрантів до Євросоюзу через свою територію. Так Мінськ відреагував на посилення західних санкцій.

У зв'язку із цією ситуацією Україна посилила охорону кордону. Зокрема, уряд виділив Державній прикордонній службі 21 млн грн для інженерно-технічного облаштування держкордону.

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