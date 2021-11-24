Украина начала спецоперацию на границе с Беларусью

Украина начала спецоперацию на границе с Беларусью

Задача спецоперации – не допустить пересечение нелегальными мигрантами государственной границы.

Украина начала специальную пограничную операцию "Полесье" с Беларусью с целью недопущения миграционного кризиса.

Как сообщили в Государственной пограничной службе, она началась 23 ноября и проводится совместно с силами Национальной гвардии, Национальной полиции, ВСУ и другими задействованными резервами. Спецоперация координируется Госпогранслужбой.

"Для дальнейшего реагирования на возможное осложнение ситуации совместно с взаимодействующими государственными структурами согласовано проведение совместной специальной пограничной операции и проработан соответствующий план. И вчера вечером она официально началась", — сказал первый заместитель председателя ГПСУ Владимир Никифоренко и добавил, что ее главная задача – не допустить пересечение нелегальными мигрантами государственной границы и попадание их в Украину.

Также отмечается, что предусмотрено существенное усиление пограничного режима вдоль украино-белорусского участка государственной границы.

"В пределах контролируемых пограничных районов будет проходить выставление контрольных постов на автомобильных дорогах и патрулирование основных путей, ведущих к государственной границе, проверки автобусных и железнодорожных станций, проведение превентивных мероприятий в населенных пунктах приграничья", — говорится в сообщении.

Государственная пограничная служба Украины

В ГПСУ добавили, что в охране границы будет активно применяться для патрулирования и мониторинга авиация, беспилотные авиационные комплексы, а также технические средства наблюдения.

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Напомним, 8 ноября ситуация обострилась на белорусско-польской границе – с тех пор со стороны Беларуси регулярно проходят попытки прорыва границы большими группами мигрантов при поддержке белорусских спецслужб. В целом Беларусь еще с мая начала содействовать нелегальному проникновению мигрантов в Евросоюз через свою территорию. Так Минск отреагировал на усиление западных санкций.

В связи с этой ситуацией Украина усилила охрану границы. В частности, правительство выделило Государственной пограничной службе 21 млн грн. для инженерно-технического обустройства госграницы.

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