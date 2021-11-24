В Польше копы подстрелили украинца: что произошло

Раненого украинца доставили в больницу.

В Польше в селе Пасечник Нижнесилезского воеводства ранили 48-летнего украинца. Один из стражей порядка попал ему в ногу, чтобы успокоить.

Об этом сообщается на сайте местной полиции.

Правоохранители получили вызов, что группа людей находится на частной территории в неизвестных целях, а у одного из мужчин есть нож.

Подъезжая к месту вызова, правоохранители заметили мужчину, который шел по тротуару и размахивал ножом. Полицейские приказали мужчине выбросить оружие, однако тот не только не послушался, но и начал бросаться с ножом на стражей порядка и ранил одного из полицейских в руку.



Правоохранители произвели несколько предупредительных выстрелов, на которые агрессивный прохожий не отреагировал, поэтому один из правоохранителей попал ему в ногу. После этого дебошир успокоился.

Правонарушителем оказался 48-летний гражданин Украины. Его доставили в больницу. В его организме обнаружили более 2 промилле алкоголя. В настоящее время дело изучает прокуратура.

Напомним, что в Польше нетрезвый украинец разбил новый мост, взлетел в реку и "влетел" на 1 млн злотых.

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