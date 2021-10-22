Думали сломался алкотестер: украинец в Польше шокировал правоохранителей

Мало того, что водитель едва держался на ногах, но он нашел в себе силы положить копам на сиденье несколько сот злотых взятки.

В Польше в который раз "отличился" украинец. Мужчину поймали за рулем в состоянии сильного алкогольного опьянения, а показатели алкотестера ввели в ступор даже правоохранителей с 20-летним стажем работы.

Об этом сообщает издание Yavp.pl.

Отмечается, что инцидент произошел в Тарчин (Мазовецкое воеводство). Полицейские задержали 44-летнего мужчину, который влетел на автомобиле в чужой забор и безрезультатно пытался выехать на дорогу. За рулем находился гражданин Украины.

Копы вытащили водителя из-за руля и протестировали его на трезвость.



Сначала шокированные правоохранители подумали, что их алкотестер сломался, ведь показывал аж 5 промилле алкоголя — почти смертельная доза для человека. Повторные тесты не изменили этот показатель.

Но через несколько минут украинец удвоил шок польских правоохранителей — он положил между креслами полицейского авто несколько сотен злотых, пытаясь таким образом откупиться.



В результате 44-летнего гражданина Украины арестовали. Из-за сильного степени опьянения его не могли допросить более 12 часов. Один из полицейских отметил, что за 19 лет службы еще такого не видел.



За управление в нетрезвом состоянии и попытку подкупа полицейских украинцу грозит тюремное заключение.

Напомним, что в Польше двое нетрезвых украинцев устроили несанкционированную "дискотеку" посреди дороги.

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