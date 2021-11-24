На Закарпатті через коня на дорозі сталася смертельна ДТП

На Закарпатті через коня на дорозі сталася смертельна ДТП

Водій з’їхав з дороги у кювет.

На Тячівщині водій легкового автомобіля з'їхав з дороги у кювет. Внаслідок аварії одна людина загинула, троє - травмовані.

Про це повідомили у поліції Закарпатської області.

74-річний водій автомобіля Renault Kengoo не впорався з керуванням, оскільки на дорозі раптово з’явився кінь. Після цього чоловік виїхав на зустрічну смугу і з’їхав з дороги у кювет.

Внаслідок аварії загинула 58-річна пасажирка. Водій та ще двоє його пасажирів віком 57 та 70 років отримали тілесні ушкодження та були доправлені до лікарні.

Нагадаємо, неповнолітня водійка за кермом кросовера влаштувала аварію у Полтавській області. Четверо людей опинилися в лікарні. Це сталося в селі Мала Кохнівка під Кременчуком. Компанія молодих людей вирішила покататися дорогою уздовж лісу. У салоні "Тойоти", окрім 17-річної водійки, були троє юнаків 18,19 та 20 років. На швидкості машина з`їхала з дороги і врізалася в дерево.

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