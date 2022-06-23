Помер Юрій Шатунов

Помер російський співак та колишній соліст гурту "Ласковый май" Юрій Шатунов.

Артист пішов з життя у віці 48 років. Причина – обширний інфаркт.

Як пише Telegram-канал Mash, зірка помер у домодєдівській лікарні.

Повідомляється, що напередодні Шатунов відпочивав з друзями та пив пиво. Близько 23:00 музиканту стало кепсько – він скаржився на проблеми із серцем. Товариші повезли співака до найближчої поліклініки, де медики діагностували гострий трансмуральний інфаркт міокарда. Там артиста намагалися привести до тями, але потім викликали "швидку", щоб доправити його до реанімації. У кареті серце Шатунова зупинилося, але його запустили знову. Співака встигли довезти до клініки, де він і помер.

Зауважимо, Юрій Шатунов був солістом гурту "Ласковый май", який був шалено популярним наприкінці 80-х. Колектив прославився хітами "Белые розы" та "Седая ночь". Музиканти давали до 8 концертів на день і понад сорок на місяць. Гурт розпався 1991 року, після виходу Шатунова. Після виходу з гурту Юрій поїхав до Німеччини, де здобув освіту звукорежисера. Згодом він розпочав сольну кар'єру.

У виконавця залишилася дружина, 15-річний син Денніс та 9-річна донька Естелла.

Нагадаємо, днями помер виконавець хіта "Шоколадный заяц" П'єр Нарцис. Артиста не стало на 46-му році життя.

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